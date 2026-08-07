Universalus šepetys
Universalus šepetys optimaliam valymui. Pritvirtintas ant plovimo įrenginio purškimo pistoleto, pašalina įsisenėjusius nešvarumus ir apsaugo subtilius paviršiaus komponentus.
Vandeniui laidžių šerelių dėka universalus šepetys, kurį galima montuoti ant plovimo įrenginio paleidimo pistoleto, gali pašalinti įsisenėjusius nešvarumus ir kartu juos nuplauti. Minkšti šereliai apsaugo jautrius paviršius nepakenkiant valymo rezultatams. Šepetys yra su šereliais, todėl idealiai tinka paviršių valymui. Jį taip pat galima naudoti ir kitoms sudėtingesnėms vietoms išvalyti, pavyzdžiui, sunkiai prienamas vietas dviračiuose.
Savybės ir privalumai
Galima pritvirtinti prie purškimo pistoleto
- Viena ranka gali būti laisva.
Švelnūs šereliai
- Pašalina ir nuplauna įsisenėjusį purvą.
Visas padengtas šereliais
- Valymui net ir nepatogiose vietose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|200 x 80 x 80
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Palapinės / stovyklavimo įranga
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Vežimėliai
- Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
- Avalynė / specializuoti batai
- Sporto įranga (banglentė, baidarė, irklentė)