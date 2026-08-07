Universalus vandens filtras 25 μm,

Smulkaus tinklelio vandens filtras, 25 μm, maks. temperatūra 50° C. Apsaugo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens srautas iki 1200 l / h. Jungtis 3/4 ", su 1" adapteriu,.

Smulkaus tinklelio vandens filtras, 25 μm, tinkamas temperatūrai iki maks. 50° C. Apsaugo aukšto slėgio plovimo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Jungiamas prie įrenginio įvado. Vandens srautas iki 1200 l / h. Jungtis 3/4 ", su 1" adapteriu.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vandens pajungimas (coliais) 3/4″ / 1″
Svoris (su pakuote) (kg) 3,5
Suderinami įrenginiai