Universalus vandens filtras 25 μm,

Smulkaus tinklelio vandens filtras, 25 μm, maks. temperatūra 50° C. Apsaugo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens srautas iki 1200 l / h. Jungtis 3/4 ", su 1" adapteriu,.