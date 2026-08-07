Valymo priemonės inžektorius aukštam slėgiui

Valymo priemonės dozavimas esant aukštam slėgiui 3 - 5 %.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,9
Suderinami įrenginiai
Priedai
Valymo priemonės inžektorius aukštam slėgiui atsarginės dalys

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