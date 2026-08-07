Valymo šepetys gyvūnams
Kruopščiam gyvūnų kailio valymui: kailį valantis šepetys pašalina net itin prikibusius nešvarumus iš kailio.
Kailį valančiu šepečiu, lengvai iššukuosite nešvarumus iš gyvūno kailio. Maloniai minkšta gumos medžiaga yra lanksti ir prisitaiko prie gyvūno. Nerūdijančio plieno šereliai su apvalintomis galvutėmis yra malonūs gyvūnui. Rankinis diržas pritaikomas skirtingiems naudotojams.
Savybės ir privalumai
Valymo šepetys kailiui
- Pašalina įsisenėjusį purvą iš gyvūnų kailio.
Nerūdijančio plieno šereliai su rutuliukais galuose
- Patogus gyvūnams.
Reguliuojamas rankinis dirželis
- Pritaikomas skirtingiems vartotojams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|131 x 83 x 50
Pritaikymo sritys
- Gyvūnai / Šunys