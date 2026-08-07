Valymo voleliai akmens grindims
Išvalyti kietas grindis ir nešvarius įtrūkimus gali būti labai paprasta: su akmens paviršiams skirtais ritinėliais, pašalinančiais ir įsisenėjusius nešvarumus. Tinka skalbti mašinoje iki 60 ° C.
Dviejų dalių akmens paviršiams skirtų volelių rinkinys yra puikus įrankis giliai valyti nejautrias kietas grindis, tokius kaip akmens ar keramikos paviršius, tačiau jis netinka švelnioms natūralaus akmens grindims, tokioms kaip marmuras ar terakotos paviršiai. Tinkami naudoti su EWM 2, FC 3 Cordless, FC 4-4, FC 5 ir FC 7 Cordless (reikia 2 rinkinių). Dėl integruotų šerių akmens volelių rinkinys lengvai pašalina sunkiai įsisenėjusius nešvarumus ir net įtrūkimams, sandūroms ir nelygiems paviršiams suteikia blizgesio. Volelius galima skalbti mašinoje iki 60°C.
Savybės ir privalumai
„Pure!Roll®“ su aukštos kokybės audiniu
- Optimalus nešvarumų pašalinimas ir aukštas purvo surinkimo lygis, užtikrinantis puikius valymo rezultatus.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Integruoti šereliai
- Lengvam įsisenėjusio purvo pašalinimui.
- Net įtrūkimai ir nelygios grindys tampa itin švarios.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|300 x 60 x 60
Pritaikymo sritys
- Atsparios kietos grindys (pvz., akmens, keramikos), netinka jautrioms natūralaus akmens grindims (pvz., marmuro, terakotos)
- Įsisenėję nešvarumai ant atsparių kietųjų grindų
- Atsparių kietųjų grindų tarpų valymas