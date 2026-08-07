Valymo voleliai, pilki
Du mikropluošto voleliai, skirti švelniam drėgnam visų kietų grindų paviršių valymui. Tinka plauti skalbyklėse iki 60 °C temperatūroje.
Dviguba valymo galia: 2 dalių mikropluošto volelių rinkinys, skirtas Kärcher EWM 2, FC 3 Cordless, FC 4-4, FC 5 ir FC 7 Akumuliatoriniams grindų plovimo įrenginiams užtikrina švelnų drėgną paviršių valymą ir visų kietų grindų, įskaitant parketą, visapusišką priežiūrą. Aukštos kokybės mikropluošto voleliai yra be pūkelių, sugeriantys ir itin patvarūs. Volelius galima skalbti skalbimo mašinoje iki maks. 60 °C temperatūros. Volai yra dviejų spalvų: geltonos ir pilkos. Dėl spalvų skirtumo šie voleliai gali būti naudojami skirtingoms užduotims – pavyzdžiui, viena spalva vonioje ir kita virtuvėje.
Savybės ir privalumai
100% aukštos kokybės mikropluoštas
- Optimalus nešvarumų valymas ir aukštas purvo surinkimo lygis bei kruopštūs valymo rezultatai ant visų kietų grindų paviršių.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Dvi spalvos (geltona, pilka)
- Higieniškas darbas įvairiose srityse (sanitarinės zonos, virtuvės ir t.t.)
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|300 x 60 x 60
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Lakuotam parketui