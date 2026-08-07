Vamzdynų vidaus valymo žarna, 20m, DN6, maks.140 bar

Ši 20 m aukšto slėgio ypač lanksti žarna yra skirta vamzdynų vidaus valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).

20 m lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6) skirta vamzdžiams valyti iš vidaus (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).

Savybės ir privalumai
Labai lanksti PVC aukšto slėgio žarna
  • Mažo svorio ir lengva naudoti.
  • Atsparumas slėgiui iki 120 bar.
Jungtis: 1/8"
  • Naudojama su antgaliais vamzdynų vidaus valymui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 140
Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Ilgis (m) 20
Svoris (su pakuote) (kg) 1,9
Vamzdynų vidaus valymo žarna, 20m, DN6, maks.140 bar atsarginės dalys

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