Vamzdynų vidaus valymo žarna, 30m, DN6, maks.140 bar

30 m lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6) skirta vamzdžiams valyti iš vidaus (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).

30 m lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6) skirta vamzdžiams valyti iš vidaus (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 140
Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Ilgis (m) 30
Svoris (su pakuote) (kg) 2,6
Vamzdynų vidaus valymo žarna, 30m, DN6, maks.140 bar atsarginės dalys

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