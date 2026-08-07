Vamzdynų vidaus valymo žarna, 30m, DN6, maks.140 bar
30 m lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6) skirta vamzdžiams valyti iš vidaus (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).
30 m lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6) skirta vamzdžiams valyti iš vidaus (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|140
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Ilgis (m)
|30
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,6
Suderinami įrenginiai
Vamzdynų vidaus valymo žarna, 30m, DN6, maks.140 bar atsarginės dalys
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