Vamzdynų vidaus valymo žarna, EasyLock, 30m, DN6, maks.140 bar

30 m lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6) skirta vamzdžiams valyti iš vidaus (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).

30 m lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6) skirta vamzdžiams valyti iš vidaus (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).

Savybės ir privalumai
Labai lanksti PVC aukšto slėgio žarna
  • Mažo svorio ir lengva naudoti.
  • Atsparumas slėgiui iki 120 bar.
Jungtis: 1/8"
  • Naudojama su antgaliais vamzdynų vidaus valymui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 140
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Ilgis (m) 30
Svoris (su pakuote) (kg) 2,6
Vamzdynų vidaus valymo žarna, EasyLock, 30m, DN6, maks.140 bar atsarginės dalys

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