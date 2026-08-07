Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 10 m, maks.140bar

10 m vamzdžių valymo žarna (DN 6) skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).

10 m lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6), skirta vamzdžių valymui iki 220 bar (srieginė jungtis R 1/8 antgaliui).

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 140
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Ilgis (m) 10
Svoris (su pakuote) (kg) 1,1
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 10 m, maks.140bar atsarginės dalys

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