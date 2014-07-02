Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.120bar
20 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).
20 m ilgio lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6), skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis, skirta R 1/8 antgaliui).
Savybės ir privalumai
Labai lanksti PVC aukšto slėgio žarna
- Mažo svorio ir lengva naudoti.
- Atsparumas slėgiui iki 120 bar.
Jungtis: 1/8"
- Naudojama su antgaliais vamzdynų vidaus valymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|140
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Ilgis (m)
|20
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,7
Suderinami įrenginiai
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.120bar atsarginės dalys
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