Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.140bar
20 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).
20 m ilgio lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6), skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis, skirta R 1/8 antgaliui).
Savybės ir privalumai
Labai lanksti PVC aukšto slėgio žarna
- Mažo svorio ir lengva naudoti.
- Atsparumas slėgiui iki 120 bar.
Jungtis: 1/8"
- Naudojama su antgaliais vamzdynų vidaus valymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|140
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Ilgis (m)
|20
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,7
Suderinami įrenginiai
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/20 G
- HD 9/21 G
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.140bar atsarginės dalys
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