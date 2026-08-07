Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.250bar

20 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).

20 m ilgio lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6), skirta vamzdžių valymui iki 220 bar (srieginė jungtis, skirta R 1/8 antgaliui).

Savybės ir privalumai
Labai lanksti aukšto slėgio žarna su plieniniu kordu ir guminiu apvalkalu
  • Idealus pasirinkimas vamzdynų valymui - pasiekiamos netgi sunkiai prieinamos zonos.
  • Didelis atsparumas ir ilgas tarnavimo laikas.
  • Atsparumas slėgiui iki 250 bar.
Jungtis: 1/8"
  • Naudojama su antgaliais vamzdynų vidaus valymui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 250
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Ilgis (m) 20
Svoris (su pakuote) (kg) 3,4
Suderinami įrenginiai
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.250bar atsarginės dalys

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