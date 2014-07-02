Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.250bar

20 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).

20 m ilgio lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6), skirta vamzdžių valymui iki 220 bar (srieginė jungtis, skirta R 1/8 antgaliui).

Savybės ir privalumai
Labai lanksti aukšto slėgio žarna su plieniniu kordu ir guminiu apvalkalu
  • Idealus pasirinkimas vamzdynų valymui - pasiekiamos netgi sunkiai prieinamos zonos.
  • Didelis atsparumas ir ilgas tarnavimo laikas.
  • Atsparumas slėgiui iki 250 bar.
Jungtis: 1/8"
  • Naudojama su antgaliais vamzdynų vidaus valymui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 250
Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Ilgis (m) 20
Svoris (su pakuote) (kg) 3
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.250bar atsarginės dalys

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