Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 30 m, maks.120bar
30 m vamzdžių valymo žarna (DN 6) skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).
30 m ilgio lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6), skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis, skirta R 1/8 antgaliui).
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|140
|Pajungimo sriegis
|M22 x 1,5
|Ilgis (m)
|30
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,4
Suderinami įrenginiai
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 30 m, maks.120bar atsarginės dalys
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