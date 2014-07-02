Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 30 m, maks.120bar

30 m vamzdžių valymo žarna (DN 6) skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).

30 m ilgio lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6), skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis, skirta R 1/8 antgaliui).

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 140
Pajungimo sriegis M22 x 1,5
Ilgis (m) 30
Svoris (su pakuote) (kg) 2,4
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 30 m, maks.120bar atsarginės dalys

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