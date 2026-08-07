Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 30 m, maks.1400bar

30 m vamzdžių valymo žarna (DN 6) skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).

30 m ilgio lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6), skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis, skirta R 1/8 antgaliui).

Savybės ir privalumai
Labai lanksti PVC aukšto slėgio žarna
  • Mažo svorio ir lengva naudoti.
  • Atsparumas slėgiui iki 120 bar.
Jungtis: 1/8"
  • Naudojama su antgaliais vamzdynų vidaus valymui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. slėgis (bar) 140
Pajungimo sriegis EASY!Lock
Ilgis (m) 30
Svoris (su pakuote) (kg) 2,3
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 30 m, maks.1400bar atsarginės dalys

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