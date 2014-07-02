Vamzdžių valymo rinkinys, 7,5 m

Vamzdžių valymo rinkinys su 7,5 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. Keturios atgalinio purškimo srovės sklandžiai nukreipia žarną vamzdžiu ir efektyviai išvalo užsikimšimą. Tolygus žarnos ženklinimas ir ženklinimo žiedas parodo žarnos judėjimą vamzdyje. 7,5 m ilgio lanksti tekstile sutvirtinta žarna su itin trumpu žalvariniu antgaliu lengvai juda vamzdžiais. Pagaminta su neužsilenkiančia rankove ir ilgaamže žalvario jungtimi. Šį rinkinį galima naudoti tiek namuose, tiek lauke su visais Kärcher K2 - K7 serijos buitiniais slėginiais plautuvais.

Savybės ir privalumai
Itin trumpas žalvario antgalis
  • Lengvai juda latakais ir vamzdžiais
Pinto audinio žarna
  • Lanksti ir patvari kokybiška žarna.
Keturi į galą nukreipti aukšto slėgio purkštukai
  • Efektyvus ir greitas užsikimšusių vamzdžių valymas.
Galingas valymas su aukštu slėgiu
  • Efektyvus ir greitas užsikimšusių vamzdžių valymas.
Greita jungtis
  • Itin patogus vartotojui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Ilgis (m) 7,5
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,7
Svoris (su pakuote) (kg) 0,8
Matmenys (I x P x A) (mm) 245 x 245 x 65

Seniems purškimo pistoletams iki 2010 m (pistoletai M, 96, 97): adapteris M (2.643-950.0) reikalingas

  • Vamzdžių valymui
  • Stogvamzdžių valymui
  • Kanalizacijos vamzdžių valymui
Vamzdžių valymo rinkinys, 7,5 m atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.