Vandens filtras, 100 µm, R 1"
Plono tinklelio vandens filtras, maksimalus pajėgumas: 100 µm, temperatūra 60°. Jungiasi prie aukšto slėgio valymo įrenginio. Apsaugo aukšto slėgio valymo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens tekėjimo greitis iki 1200 l/h. Jungtis 1".
100 μm plono tinklelio vandens filtras, tinkamas naudoti iki maks. 60 ° C. Apsaugo aukšto slėgio valymo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Jungiasi prie aukšto slėgio valymo įrenginio. Vandens tekėjimo greitis iki 1200 l / h. Jungtis 1 “.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens pajungimas (coliais)
|1″
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
Suderinami įrenginiai
Vandens filtras, 100 µm, R 1" atsarginės dalys
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