Vandens filtras, 80 µm, R 3/4" + 1"

Plono tinklelio vandens filtras; maksimalus pajėgumas: 125 µm, temperatūra 50°. Apsaugo aukšto slėgio valymo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens tekėjimo greitis iki 1200 l/h. Jungtis 3/4", su adapteriu 1".

125 μm plono tinklelio vandens filtras, tinkamas naudoti iki maks. 50° C. Apsaugo aukšto slėgio valymo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Jungiasi prie aukšto slėgio valymo įrenginio. Vandens tekėjimo greitis iki 1200 l/h. Jungtis 3/4", su adapteriu 1".

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vandens pajungimas (coliais) 3/4″ / 1″
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Suderinami įrenginiai
Vandens filtras, 80 µm, R 3/4" + 1" atsarginės dalys

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