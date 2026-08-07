Vandens pasiurbimo komplektas, 3.5 m
Parengtas pajungimui ir atsparus vakuumui: Vandens pasiurbimo rinkinys su 3,5 m siurbimo žarna, siurbimo filtru, atbuliniu vožtuvu ir „PerfectConnect“ sandarinimo sistema idealiai tinka sodo siurbliams ir vandens tiekimui buityje.
Montavimo komplektą galima tiesiogiai prijungti prie siurblio, nes jį sudaro vakuumui atspari 3/4" skersmens ir 3,5 metrų ilgio siurbimo žarna, skirta vandens paėmimui iš alternatyvių šaltinių. Dėl siurbimo filtro ir atbulinio vožtuvo, vandens pasiurbimo komplektą galima labai lengvai prijungti prie sodo ir namų siurblių, skirtų buitiniam vandens tiekimui. Integruotas atbulinis vožtuvas puikiai užkerta kelią pumpuojamam vandeniui sutekėti atgal, taip sutrumpinant pakartotinio išsiurbimo laiką. Šis komplektas taip pat gali būti naudojamas kaip spiralinių žarnų rinkinio prailginimo elementas. Siurbliams su G1 (33,3 mm) sujungimo sriegiu. Kärcher BP priedų „PerfectConnect“ sandarinimo principas taip pat reiškia, kad juos galima ypač lengvai sujungti, užtikrinant labai patikimą sandarumą ir puikią siurblio veiklą.
Savybės ir privalumai
Sukomplektuota, paruošta naudojimui vakuumui atspari spiralinė žarna su įsiurbimo filtru ir apsauga nuo atgalinio srauto.
- Paprastai ir lengvai pritvirtinamas prie siurblio vandens ištraukimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Ilgis (m)
|3,5
|Sriegio dydis
|G1
|Skersmuo
|3/4″
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|80 x 380 x 380
Įranga
- Kärcher PerfectConnect asortimento priedai
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Vandens pumpavimui, pvz. Iš cisternų, vandens statinių, šaltinių ir t.t.