Vandens pasiurbimo komplektas, 7.0 m
Idealus sodo siurblių buitinio vandens pasiurbimo komplektas. Komplekte yra prijungimui paruošta, vakuumui atspari 7 m siurbimo žarna su siurbimo filtru, atbuliniu vožtuvu ir „PerfectConnect“ sandarinimo sistema.
Vakuumui atspari 7 m ir 3/4" skersmens siurbimo žarna su siurbimo filtru idealiai tinka vandens paėmimui iš alternatyvių šaltinių, o „PerfectConnect“ sandarinimo principo dėka užtikrinamas ypač patikimas sandarumas ir darbas be rūpesčių. Atbulinis vožtuvas neleidžia pumpuojamam vandeniui tekėti atgal, taip sutrumpinant pakartotinio išsiurbimo laiką. Siurbimo rinkinį galima labai lengvai prijungti prie sodo ir namų siurblių, skirtų vandens tiekimui į namų ūkį. Siurbliams su G1 (33,3 mm) sujungimo sriegiu.
Savybės ir privalumai
Sukomplektuota, paruošta naudojimui vakuumui atspari spiralinė žarna su įsiurbimo filtru ir apsauga nuo atgalinio srauto.
- Paprastai ir lengvai pritvirtinamas prie siurblio vandens ištraukimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Ilgis (m)
|7
|Sriegio dydis
|G1
|Skersmuo
|3/4″
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|1,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|120 x 380 x 380
Įranga
- Kärcher PerfectConnect asortimento priedai
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Vandens pumpavimui, pvz. Iš cisternų, vandens statinių, šaltinių ir t.t.