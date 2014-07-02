Vario Power Jet Short 360° VP 145 S antgalis
VP 145 S: Vario Power Jet Short 360 ° su bepakopiu slėgio reguliavimu ir reguliuojama 360 ° jungtimi idealiai tinka valyti sunkiai pasiekiamas vietas.
Savybės ir privalumai
Lengva reguliuoti
- Slėgis gali būti pritaikomas pagal valymo paskirtį.
Taupo laiką
- Nereikia pakeisti antgalio
Lanksti jungtis
- Reguliuojamas 360 laipsnių lankstas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|166 x 42 x 62
Pritaikymo sritys
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
- Automobilių ratų arkų valymui
- Gėlių vazonai
- Šiukšliadėžės