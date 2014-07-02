Vaškuoto parketo poliravimo šluostės
3 poliravimo šluostės, naudojamos su FP 303 vakuuminiu grindų poliruokliu. Idealiai tinkamos vaškuotiems kietiems paviršiams, tokiems, kaip vaškuotos parketo grindys, poliruoti.
3 poliravimo šluostės, naudojamos su FP 303 vakuuminiu grindų poliruokliu. Idealiai tinkamos vaškuotiems kietiems paviršiams, tokiems, kaip vaškuotos parketo grindys, poliruoti. Šios poliravimo šluostės idealiai tinka vaškuotiems kietiems paviršiams ir vaškuotoms grindims. Tiesiog pritvirtinkite poliravimo šluostes prie diskelio.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės, mikropluošto šluostės
- Puikūs medinių grindų, dengtų vašku arba alyva, poliravimo rezultatai
- Sukurtas medinių grindų, dengtų vašku arba alyva, poliravimui
- Galima plauti skalbyklėje iki 60°C.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|3
|Spalva
|Balta
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|125 x 125 x 10
Pritaikymo sritys
- Vaškuotoms medinėms grindims