Veleniniai šepečiai mediniams paviršiams
Nešvarumai lauke pašalinami kruopščiai ir tolygiai, naudojant dviejų dalių šepečių galvutes, skirtas PCL 4. Mediniai paviršiai ir WPC grindų dangos vėl atrodys kaip naujos.
Terasos grindis reikia reguliariai ir tinkamai valyti, kad jose nesikauptų nešvarumai, atsiradę dėl oro sąlygų. Naudojant specialiai mediniams paviršiams ir WPC grindų dangoms sukurtus veleninius šepečius, lauke esančius nešvarumus galima pašalinti ypač tolygiai ir kruopščiai. Rinkinyje esančius du veleninius šepečius lengva pakeisti. Jie gali būti naudojami vietoj šepečių esančių standartinėje PCL 4 terasų valytuvo komplektacijoje.
Savybės ir privalumai
Kruopštus ir vienodas medinių paviršių ir WPC grindų dangų, esančių lauke, valymas
Šerelių sudėtis prisitaiko prie valymo užduoties
Optimizuotas šepečio profilis medinių paviršių ir WPC grindų dangos valymui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|134 x 100 x 100
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Balkonas
- Mediniai paviršiai
- Kerpės
- Samanos