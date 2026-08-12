VJ 24 Handheld purškimo antgalis su lankstu
Antgalis su reguliuojama 360° jungtimi VJ 24, skirtas KHB 5 Battery plovimo įrenginiui, idealiai tinka sunkiai pasiekiamų vietų valymui.
VJ 24 antgalis su reguliuojama 360° jungtimi gali lengvai susitvarkyti sunkiai pasiekiamose vietose. Prailginimo vamzdis leidžia naudotojui dirbti ergonomiškai, o atstumas apsaugo nuo vandens taškymosi. Be to, Quick Connect adapteris tarp antgalio galvutės ir prailginimo vamzdžio leidžia naudotojui greitai, lengvai ir tik viena ranka persijungti kitą plovimo įrenginio priedą. VJ 24 antgalis yra suderinamas su akumuliatoriniu KHB 5 plovimo įrenginiu.
Savybės ir privalumai
Lanksti jungtis
- 360° reguliuojama jungtis.
Turi prailginimo vamzdelį
- Ergonomiškam darbui.
25° plokščia srovė
- Kruopštus, efektyvus valymas.
Greitosios jungties adapteris
- Paprastas ir greitas pakeitimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|512 x 59 x 43
Pritaikymo sritys
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
- Gėlių vazonai
- Šiukšliadėžės
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
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