VJ 24 purškimo antgalis su lankstu
Purškimo antgalis su reguliuojama 360 ° jungtimi VJ 24, skirtas KHB ir OC 6-18 plovimo įrenginiams, idealiai tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.
VJ 24 antgalis su reguliuojama 360 ° jungtimi padės lengvai susitvarkyti su valymo darbais sunkiai pasiekiamose vietose. Integruotas plokščios srovės purkštuvas efektyviai pašalina nešvarumus, o „Quick Connect“ adapteris leidžia naudotojui greitai, lengvai ir tik viena ranka užsidėti kitą plovimo įrenginio priedą. VJ 24 antgalis yra suderinamas su visais KHB ir OC 6-18 modelių plovimo įrenginiais.
Savybės ir privalumai
Lanksti jungtis
- 360° reguliuojama jungtis.
25° plokščia srovė
- Kruopštus, efektyvus valymas.
Greitosios jungties adapteris
- Paprastas ir greitas pakeitimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|159 x 59 x 43
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
- Gėlių vazonai
- Šiukšliadėžės
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai