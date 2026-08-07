VJ 24 purškimo antgalis su lankstu

Purškimo antgalis su reguliuojama 360 ° jungtimi VJ 24, skirtas KHB ir OC 6-18 plovimo įrenginiams, idealiai tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.

VJ 24 antgalis su reguliuojama 360 ° jungtimi padės lengvai susitvarkyti su valymo darbais sunkiai pasiekiamose vietose. Integruotas plokščios srovės purkštuvas efektyviai pašalina nešvarumus, o „Quick Connect“ adapteris leidžia naudotojui greitai, lengvai ir tik viena ranka užsidėti kitą plovimo įrenginio priedą. VJ 24 antgalis yra suderinamas su visais KHB ir OC 6-18 modelių plovimo įrenginiais.

Savybės ir privalumai
Lanksti jungtis
  • 360° reguliuojama jungtis.
25° plokščia srovė
  • Kruopštus, efektyvus valymas.
Greitosios jungties adapteris
  • Paprastas ir greitas pakeitimas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 159 x 59 x 43
Pritaikymo sritys
  • Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
  • Gėlių vazonai
  • Šiukšliadėžės
  • Dviračiai
  • Sodo technika ir įrankiai
Priedai