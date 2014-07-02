VP 120 Vario Power antgalis K 2

„Vario-Power“ plovimo antgalis: plovimo antgalis su nepertraukiamu slėgio valdymu nuo žemo iki aukšto slėgio.Idealiai tinka valyti mažus plotus aplink namus ir sodą. Tinka sienoms, takams, tvoroms ar automobiliams. Tinka visoms Kärcher K 2 aukšto slėgio plovykloms.

Savybės ir privalumai
Lengva reguliuoti
  • Slėgis gali būti pritaikomas pagal valymo paskirtį.
Mažo slėgio valymo priemonės purškimas
  • Nuolatinis pritaikomas slėgio reguliavimas – nuo žemo slėgio plovimo priemonės srovės iki aukšto slėgio srovės.
Taupo laiką
  • Nereikia pakeisti antgalio
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 445 x 42 x 42
Pritaikymo sritys
  • Transporto priemonės
  • Motociklai ir motoroleriai
  • Fasadai
  • Sodo ir akmens sienos
  • Pėsčiųjų takai
  • Tvoros
  • Teritorijos aplink namą ir sode