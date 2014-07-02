VP 120 Vario Power antgalis K 2
„Vario-Power“ plovimo antgalis: plovimo antgalis su nepertraukiamu slėgio valdymu nuo žemo iki aukšto slėgio.Idealiai tinka valyti mažus plotus aplink namus ir sodą. Tinka sienoms, takams, tvoroms ar automobiliams. Tinka visoms Kärcher K 2 aukšto slėgio plovykloms.
Savybės ir privalumai
Lengva reguliuoti
- Slėgis gali būti pritaikomas pagal valymo paskirtį.
Mažo slėgio valymo priemonės purškimas
- Nuolatinis pritaikomas slėgio reguliavimas – nuo žemo slėgio plovimo priemonės srovės iki aukšto slėgio srovės.
Taupo laiką
- Nereikia pakeisti antgalio
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|445 x 42 x 42
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Motociklai ir motoroleriai
- Fasadai
- Sodo ir akmens sienos
- Pėsčiųjų takai
- Tvoros
- Teritorijos aplink namą ir sode