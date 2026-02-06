VP 135 antgalis
„Vario Power“ srovės purškimo antgalis VP 135, skirtas K 2 ir K 3 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams. Slėgis tolygiai reguliuojamas nuo žemo iki aukšto tiesiog pasukant patį srovės vamzdį.
„VP 135 Vario Power Jet“ srovės purškimo antgalis pasižymi tolygiu slėgio reguliavimu, kurį galima keisti tiesiog pasukant patį vamzdį. Tai leidžia kiekvienai užduočiai parinkti tinkamiausią nustatymą – nuo švelnaus iki galingo purškimo. Idealus pasirinkimas efektyviam ir patogiam nedidelių plotų valymui aplink namus ir sode, pavyzdžiui, sienoms, takams, tvoroms ar transporto priemonėms. Suderinamas su visais „Kärcher“ K 2 ir K 3 klasių aukšto slėgio plovimo įrenginiais.
Savybės ir privalumai
Tolygaus reguliavimo slėgio kontrolė tiesiog sukant
- Paprastas naudojimas.
Nuo aukšto iki žemo slėgio srovės
- Slėgio reguliavimas pagal konkretų valymo darbą.
Taupo laiką
- Nereikia pakeisti antgalio
Tinka visiems „Kärcher“ K 2 ir K 3 aukšto slėgio plovimo įrenginiams.
- Puikus pasirinkimas papildomam įrangos atnaujinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|449 x 43 x 43
Seniems purškimo pistoletams iki 2010 m (pistoletai M, 96, 97): adapteris M (2.643-950.0) reikalingas
Suderinami įrenginiai
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 3 horizontal
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Motociklai ir motoroleriai
- Tvoros
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Sodo technika ir įrankiai
- Teritorijos aplink namą ir sode