VP 145 purškimo antgalis K 4 - K 5

Vario Power purškimo antgalis K 4 - K 5 klasės aukšto slėgio įrenginiams. Nuolatinis reguliavimas nuo plovimo priemonės purškimo iki aukšto slėgio srovės tiesiog pasukant antgalį.

Vario Power purškimo antgalis: nuo plovimo priemonės purškimo iki aukšto slėgio vandens srovės reguliavimo tiesiog pasukant antgalį. Idealiai tinka valyti mažesniems plotams aplink namus, pavyzdžiui, sienos, takai, tvoros ar transporto priemonės. Tinka visiems K 4 - K 5 klasės Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams.

Savybės ir privalumai
Lengva reguliuoti
  • Slėgis gali būti pritaikomas pagal valymo paskirtį.
Mažo slėgio valymo priemonės purškimas
  • Reguliuojamas slėgis - nuo žemo slėgio iki aukšto slėgio srovės.
Taupo laiką
  • Nereikia pakeisti antgalio
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,2
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 448 x 46 x 46

Seniems purškimo pistoletams iki 2010 m (pistoletai M, 96, 97): adapteris M (2.643-950.0) reikalingas

Pritaikymo sritys
  • Transporto priemonės
  • Motociklai ir motoroleriai
  • Fasadai
  • Sodo ir akmens sienos
  • Pėsčiųjų takai
  • Tvoros
  • Teritorijos aplink namą ir sode
VP 145 purškimo antgalis K 4 - K 5 atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.