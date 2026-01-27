VP 145 purškimo antgalis K 4 - K 5
Vario Power purškimo antgalis K 4 - K 5 klasės aukšto slėgio įrenginiams. Nuolatinis reguliavimas nuo plovimo priemonės purškimo iki aukšto slėgio srovės tiesiog pasukant antgalį.
Vario Power purškimo antgalis: nuo plovimo priemonės purškimo iki aukšto slėgio vandens srovės reguliavimo tiesiog pasukant antgalį. Idealiai tinka valyti mažesniems plotams aplink namus, pavyzdžiui, sienos, takai, tvoros ar transporto priemonės. Tinka visiems K 4 - K 5 klasės Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams.
Savybės ir privalumai
Lengva reguliuoti
- Slėgis gali būti pritaikomas pagal valymo paskirtį.
Mažo slėgio valymo priemonės purškimas
- Reguliuojamas slėgis - nuo žemo slėgio iki aukšto slėgio srovės.
Taupo laiką
- Nereikia pakeisti antgalio
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|448 x 46 x 46
Seniems purškimo pistoletams iki 2010 m (pistoletai M, 96, 97): adapteris M (2.643-950.0) reikalingas
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Motociklai ir motoroleriai
- Fasadai
- Sodo ir akmens sienos
- Pėsčiųjų takai
- Tvoros
- Teritorijos aplink namą ir sode
VP 145 purškimo antgalis K 4 - K 5 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.