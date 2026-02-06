VP 160 antgalis
„Vario Power“ srovės purškimo antgalis VP 160, skirtas K 4 ir K 5 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams. Slėgis tolygiai reguliuojamas nuo žemo iki aukšto tiesiog pasukant patį srovės vamzdį.
„VP 160 Vario Power Jet“ srovės purškimo antgalis pasižymi tolygiu slėgio reguliavimu, kurį galima keisti tiesiog pasukant patį vamzdį. Tai leidžia kiekvienai užduočiai parinkti tinkamiausią nustatymą – nuo švelnaus iki galingo purškimo. Tai pastebimai padidina darbo efektyvumą ir komfortą bet kokiomis sąlygomis. Idealus pasirinkimas nedidelių plotų valymui aplink namus ir sode, pavyzdžiui, sienoms, takams, tvoroms ar transporto priemonėms. Suderinamas su visais „Kärcher“ K 4 ir K 5 klasių aukšto slėgio plovimo įrenginiais.
Savybės ir privalumai
Tolygaus reguliavimo slėgio kontrolė tiesiog sukant
- Paprastas naudojimas.
Nuo aukšto iki žemo slėgio srovės
- Slėgis gali būti pritaikomas pagal valymo paskirtį.
Taupo laiką
- Nereikia pakeisti antgalio
Tinka visiems „Kärcher“ K 4 ir K 5 aukšto slėgio plovimo įrenginiams.
- Puikiai tinka norint atnaujinti turimą įrangą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|449 x 43 x 43
Seniems purškimo pistoletams iki 2010 m (pistoletai M, 96, 97): adapteris M (2.643-950.0) reikalingas
Suderinami įrenginiai
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition *EU
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6
- K 6 Car
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Motociklai ir motoroleriai
- Nedidelių namų fasadai
- Sodo ir akmens sienos
- Takeliai aplink namą
- Tvoros
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Sodo technika ir įrankiai
- Teritorijos aplink namą ir sode