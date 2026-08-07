VP 180 K7 antgalis
„Vario Power“ srovės purškimo antgalis VP 180, skirtas K 6 ir K 7 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams. Slėgis tolygiai reguliuojamas nuo žemo iki aukšto tiesiog pasukant patį srovės vamzdį.
„VP 180 Vario Power Jet“ srovės purškimo antgalis pasižymi reguliuojamu slėgiu, kurį galima keisti tiesiog pasukant patį vamzdį. Tai leidžia kiekvienai užduočiai parinkti tinkamiausią nustatymą – nuo švelnaus iki galingo purškimo. Puikiai tinka patogiam ir efektyviam nedidelių plotų valymui aplink namus ir sode, pavyzdžiui, sienoms, takams, tvoroms ar transporto priemonėms. Suderinamas su visais „Kärcher“ K 6 ir K 7 klasių aukšto slėgio plovimo įrenginiais.
Savybės ir privalumai
Tolygaus reguliavimo slėgio kontrolė tiesiog sukant
- Lengvas valdymas
Nuo aukšto iki žemo slėgio srovės
- Slėgis gali būti pritaikomas pagal valymo paskirtį.
Laiko taupymas
- Nereikia pakeisti antgalio
Valymo priemonės naudojimas be purškimo antgalio, tiesiogiai per purškimo pistoletą
- Geresnis purvo skaidymas ir efektyvus valymas.
Tinka visiems „Kärcher“ K 6 ir K 7 aukšto slėgio plovimo įrenginiams.
- Puikus pasirinkimas papildomam įrangos atnaujinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|449 x 43 x 43
Seniems purškimo pistoletams iki 2010 m (pistoletai M, 96, 97): adapteris M (2.643-950.0) reikalingas
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Motociklai ir motoroleriai
- Nedidelių namų fasadai
- Sodo ir akmens sienos
- Takeliai aplink namą
- Tvoros
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Sodo technika ir įrankiai
- Teritorijos aplink namą ir sode