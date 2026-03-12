VP 180 purškimo antgalis K 7
Vario Power purškimo antgalis K 7 klasės aukšto slėgio įrenginiams. Nuolatinis reguliavimas nuo plovimo priemonės purškimo iki aukšto slėgio srovės tiesiog pasukant antgalį.
Vario Power purškimo antgalis: nuo plovimo priemonės purškimo iki aukšto slėgio vandens srovės reguliavimo tiesiog pasukant antgalį. Idealiai tinka valyti mažesniems plotams aplink namus, pavyzdžiui, sienos, takai, tvoros ar transporto priemonės. Tinka visiems K 7 klasės Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams.
Savybės ir privalumai
Lengva reguliuoti
- Slėgis gali būti pritaikomas pagal valymo paskirtį.
Mažo slėgio valymo priemonės purškimas
- Reguliuojamas slėgis - nuo žemo slėgio iki aukšto slėgio srovės.
Taupo laiką
- Nereikia pakeisti antgalio
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|448 x 47 x 47
Seniems purškimo pistoletams iki 2010 m (pistoletai M, 96, 97): adapteris M (2.643-950.0) reikalingas
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Motociklai ir motoroleriai
- Fasadai
- Sodo ir akmens sienos
- Pėsčiųjų takai
- Tvoros
- Teritorijos aplink namą ir sode