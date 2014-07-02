WB 100 rotacinis plovimo šepetys
Besisukantis plovimo šepetys su lanksčia jungtimi, skirtas valyti visus lygius paviršius, pvz. dažai, stiklas ar plastikas. Rankena reguliuojama 18° kampu, sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.
Besisukantis plovimo šepetys su lanksčia jungtimi idealiai tinka valyti visus lygius paviršius, pvz. dažai, stiklas ar plastikas. Plovimo šepetys su daugybe praktiškų funkcijų: besisukančiais šereliais, švelniam valymui, 180 ° kampu reguliuojama, bepakopė jungtis ant rankenos sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti, reguliuojamas greitis ir ploviklio dozavimas, lengvai keičiamu šepetėlio tvirtinimu, išoriniu apsauginiu žiedu apsaugai nuo įbrėžimų ir veržle saugiam pistoleto sujungimui. Trumpai: idealus sprendimas lygiam paviršiui. Besisukantis plovimo šepetys tinka visoms Kärcher aukšto slėgio plovykloms nuo K 2 iki K 7.
Savybės ir privalumai
Plovimo priemonės išpurškimui
- Geresnis purvo skaidymas ir efektyvus valymas.
Valymo priemonės dozavimo mazgas
- Efektyvus valymo priemonių naudojimas.
Besisukanti šepečio galva
- Švelnus, minkštas ir efektyvus valymas.
Lankstas, pasisukantis 180° laipsnių kampu
- Lengva valyti sunkiai pasiekiamas vietas.
Besisukantis apsauginis žiedas
- Apsaugo paviršių nuo įbrėžimų.
Švelni šepečio galvutė
- Švelnus ir galintas jautrių objektų valymas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|270 x 155 x 160
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Žiemos sodams
- Motociklai ir motoroleriai
- Garažo vartai
- Žaliuzės ir (arba) roletai
- Langinių valymui
- Palangių valymui
- Balkonų apkaltės