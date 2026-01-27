WB 120

Besisukantis plovimo šepetys su keičiamais priedais, skirtas valyti visus lygius paviršius, tokius kaip dažai, stiklas ar plastikas. Greitas ir lengvas priedų pakeitimas dėka integruotos atleidimo svirties.

Besisukantis plovimo šepetys su keičiamais priedais „Universal“ yra su pakeitimo svirtimi, leidžiančia greitai ir lengvai pakeisti priedą, nesiliečiant su nešvarumais, taip pat turi permatomą dangtelį, užtikrinantį ypač įspūdingą valymo patirtį. Slėginiu plovimo šepetėliu rekomenduojama kruopščiai valyti įvairius paviršius, tokius kaip dažai, stiklas ar plastikas. Jei reikia, ploviklį galima naudoti per aukšto slėgio plovimo mašiną. Dėl savo naujos pavarų dėžės WB 120 pasižymi didesne galia nei ankstesni modeliai - efektyviam ir kruopščiam valymui. Besisukantis plovimo šepetys yra tinkamas naudoti su visomis Kärcher aukšto slėgio plovyklomis nuo K 2 iki K 7. Keičiami priedai „Car & Bike“ ir „Namai ir sodas“, tiekiami atskirai, yra sukurti specialiai tiek jautriems, tiek ir atspariems paviršiams, ir yra suderinami tiek su šepetėliu WB 120, tiek su ankstesniu modeliu, WB 100.

Savybės ir privalumai
Besisukanti šepečio galva
  • Švelnus, minkštas ir efektyvus valymas.
Priedas keičiamas atleidimo svirties pagalba
  • Greitesnis ir lengvesnis priedų keitimas be sąlyčio su purvu.
Valymo priemonės naudojimas slėginėje plovimo mašinoje
  • Geresnis purvo skaidymas ir efektyvus valymas.
Skaidri medžiaga
  • Valymo patirtis skaidrių technologijų dėka.
Suderinamas su sodo žarnos adapteriu
  • Greitesnis visų Kärcher šepečių sujungimas su sodo žarna nenaudojant aukšto slėgio plovimo mašinos.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,4
Svoris (su pakuote) (kg) 0,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 309 x 153 x 135
Pritaikymo sritys
  • Transporto priemonės
  • Žiemos sodams
  • Motociklai ir motoroleriai
  • Garažo vartai
  • Žaliuzės ir (arba) roletai
  • Langinių valymui
  • Palangių valymui
  • Balkonų apkaltės
  • Sodo/terasos/balkono baldai
