WB 120 Car & Bike plovimo šepetys
Švelniai valykite automobilius ir motociklus: besisukantis plovimo šepetys su naujovišku minkšto mikropluošto keičiamu priedu „Car & Bike“. Skalbiama skalbiant 60 ° C temperatūroje.
Naudodamas atleidimo svirtį, novatorišką keičiamą priedą „Car & Bike“ galite greitai ir lengvai pakeisti, nesiliesdami su nešvarumais, o jo skaidrus korpusas suteikia puikią valymo patirtį. Dėl sumanaus kabliuko-kilpos užsegimo, dviejų dalių tvirtinimo elemento audinio dalį galima nuvalyti ir išplauti mašinoje 60 ° C temperatūroje. Slėgio plovimo šepetys su minkšta mikropluošto šluoste idealiai tinka švelniai valyti automobilius ir motociklus. Jei reikia, ploviklį galima naudoti per slėgio plovimo mašiną. Dėl savo naujos pavarų dėžės „WB 120“ pasižymi didesne galia nei ankstesni modeliai - efektyviam ir kruopščiam valymui. Besisukantį skalbimo šepetėlį galima pritvirtinti prie visų „Kärcher“ slėginių ploviklių, klasių K 2 - K 7. Keičiami priedai Universal ir „Namai ir sodas“, tiekiami atskirai, yra tinkami visiems lygiems paviršiams arba specialiai pritaikyti atspariems paviršiams ir yra suderinami su ir „WB 120“, ir jo pirmtakas - „WB 100“.
Savybės ir privalumai
Besisukanti šepečio galva
- Švelnus, minkštas ir efektyvus valymas.
Priedas keičiamas atleidimo svirties pagalba
- Greitesnis ir lengvesnis priedų keitimas be sąlyčio su purvu.
Inovatyvus mikropluošto tvirtinimas su lipnios fiksacijos sistema
- Pirmasis keičiamas ir plaunamas medžiaginis priedas besisukančiam aukšto slėgio įrenginio šepetėliui.
Itin švelnus valymas
- Puikiai tinka jautrių dažytų paviršių valymui.
Nuimama ir plaunama
- Galima plauti skalbyklėje iki 60°C.
Valymo priemonės naudojimas slėginėje plovimo mašinoje
- Geresnis purvo skaidymas ir efektyvus valymas.
Skaidri medžiaga
- Valymo patirtis skaidrių technologijų dėka.
Suderinamas su sodo žarnos adapteriu
- Greitesnis visų Kärcher šepečių sujungimas su sodo žarna nenaudojant aukšto slėgio plovimo mašinos.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tekstilės pluoštas
|75% poliesteris, 25% poliamidas
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|296 x 142 x 140
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Motociklai ir motoroleriai
Priedai
WB 120 Car & Bike plovimo šepetys atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.