WB 24 plovimo šepetys
WB 24 plovimo šepetys skirtas Kärcher KHB ir OC 6-18 serijos plovimo įrenginiams papildo integruotą plokščią srovę ypač ilgų šerelių mechanine valymo galia.
Kai kuriuos įsisenėjusius nešvarumus, pavyzdžiui, žiedadulkių plėvelę, nusėdusią ant sodo baldų, arba purvą ant gėlių vazonų nuplauti nėra paprasta. Tam reikia gero šepečio. WB 24 plovimo šepetys, sukurtas specialiai Kärcher KHB serijos plovimo įrenginiams, pasiekia puikius rezultatus šioje srityje. Pirmiausia plokščia srovė sušlapina valomą paviršių taip, kad ypač ilgi šepečio galvutės šereliai, kuriuos galima pasukti 90° intervalais, pasiektų bet kurią vietą. Tada nuplaukite purvą plokščia srove ir valymas bus baigtas. Kadangi vanduo naudojamas tik įjungus prietaiso gaiduką, vandens suvartojimą galima kontroliuoti labai efektyviai ir individualiai. Tokiu būdu taupomas baterijos veikimo laikas. Dėl patikrintos „Quick Connect“ sistemos jungtį tarp plovimo šepečio ir prailginimo vamzdžio galima atlaisvinti viena ranka, kad prireikus būtų galima pakeisti kitą plovimo įrenginio priedą. Plovimo šepetys WB 24 yra tinkamas naudoti su Kärcher KHB ir OC 6-18 serijos plovimo įrenginiais, tačiau netinka K 2 – K 7 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams.
Savybės ir privalumai
Integruota plokščia srovė
- Efektyviai naudoja vandenį ir prailgina akumuliatoriaus darbo laiką.
Itin ilgi, stabilūs šeriai
- Kruopštus nešvarumų šalinimas net sunkiai pasiekiamose vietose.
Šepečio galvutę galima pasukti 90° intervalais
- Šepečio galvutę lengva valdyti ergonomiškam darbui ir puikiems rezultatams.
Greitosios jungties adapteris
- Dėl patikrintos „Quick Connect“ sistemos lengva pakeisti aksesuarus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|198 x 79 x 107
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Motociklai ir motoroleriai
- Dviračiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Lauko žaislai