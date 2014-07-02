WB 60 plovimo šepetys

Minkštas šepetys dideliems plotams valyti – automobiliams, vagonėliams, valtims, fotovoltinėms sistemoms, oranžerijoms, langinėms. 248 mm darbinis plotis užtikrina puikų valymo našumą.

248 mm darbinio pločio minkštas šepetys ypač gerai tinka dideliems plotams valyti – oranžerijoms, automobiliams, valtims, saulės moduliams, vagonėliams ar didelėms langinėms. Nepaisant didelės valymo galios, minkšti šereliai yra švelnūs paviršiams. Apsauginis išorinis žiedas saugo paviršius nuo subraižymo. Jungiamoji veržlė garantuoja saugų sujungimą su aukšto slėgio purškimo pistoletu, guminis padas padeda pašalinti stipriai prikibusį purvą, pvz., vabzdžius, o ergonomiška rankena palengvina naudojimą ir užtikrina patogumą. Trumpiau tariant, tai idealus sprendimas, kai prireikia išvalyti didelius plotus aplink namus ir sodą. Be to, šis minkštas šepetys tinka naudoti su visais „Kärcher“ aukšto slėgio plovimo įrenginiais nuo K 2 iki K 7 klasės.

Savybės ir privalumai
Darbinis plotis 248 mm
  • Idealiai tinka didesniems plotams valyti.
Guminis padas
  • Pašalina įsisenėjusį purvą
Plovimo priemonės išpurškimui
  • Geresnis purvo skaidymas ir efektyvus valymas.
Švelnus šepetys jautriems paviršiams
  • Švelnus jautrių paviršių valymas
Besisukantis apsauginis žiedas
  • Apsaugo paviršių nuo įbrėžimų.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,3
Svoris (su pakuote) (kg) 0,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 270 x 261 x 177
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Transporto priemonės
  • Motociklai ir motoroleriai
  • Mobilūs namai
  • Žiemos sodams
  • Fotovoltinių sistemų valymas
  • Žaliuzės ir (arba) roletai
  • Sodo/terasos/balkono baldai
  • Lauko žaislai
Priedai
WB 60 plovimo šepetys atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.