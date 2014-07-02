WB 60 plovimo šepetys
Minkštas šepetys dideliems plotams valyti – automobiliams, vagonėliams, valtims, fotovoltinėms sistemoms, oranžerijoms, langinėms. 248 mm darbinis plotis užtikrina puikų valymo našumą.
248 mm darbinio pločio minkštas šepetys ypač gerai tinka dideliems plotams valyti – oranžerijoms, automobiliams, valtims, saulės moduliams, vagonėliams ar didelėms langinėms. Nepaisant didelės valymo galios, minkšti šereliai yra švelnūs paviršiams. Apsauginis išorinis žiedas saugo paviršius nuo subraižymo. Jungiamoji veržlė garantuoja saugų sujungimą su aukšto slėgio purškimo pistoletu, guminis padas padeda pašalinti stipriai prikibusį purvą, pvz., vabzdžius, o ergonomiška rankena palengvina naudojimą ir užtikrina patogumą. Trumpiau tariant, tai idealus sprendimas, kai prireikia išvalyti didelius plotus aplink namus ir sodą. Be to, šis minkštas šepetys tinka naudoti su visais „Kärcher“ aukšto slėgio plovimo įrenginiais nuo K 2 iki K 7 klasės.
Savybės ir privalumai
Darbinis plotis 248 mm
- Idealiai tinka didesniems plotams valyti.
Guminis padas
- Pašalina įsisenėjusį purvą
Plovimo priemonės išpurškimui
- Geresnis purvo skaidymas ir efektyvus valymas.
Švelnus šepetys jautriems paviršiams
- Švelnus jautrių paviršių valymas
Besisukantis apsauginis žiedas
- Apsaugo paviršių nuo įbrėžimų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|270 x 261 x 177
Videos
Suderinami įrenginiai
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 OJ
- K 2 OPP Car
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium horizontal
- K 2 horizontal
- K 3
- K 3 *EU
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 3 horizontal
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Anniversary Edition
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition *EU
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ BB *EU
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K 2 Basic
- K 2 Basic OJ
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 SILENT Limited Edition
- K 2 Universal
- K 2. Plovimo įrenginys
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Home T50
- K 3 Premium Full Control
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 UM PROMO (BT)
- K 5
- K 5 Black ir Žarnos ir jungčių rinkinys
- K 5 COMPACT
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control WSK
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Smart Control
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K3 Car & Home T50
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Motociklai ir motoroleriai
- Mobilūs namai
- Žiemos sodams
- Fotovoltinių sistemų valymas
- Žaliuzės ir (arba) roletai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Lauko žaislai
Priedai
WB 60 plovimo šepetys atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.