WB 7 Plus 3-in-1 Plovimo šepetys
Ypač universalus dėl išmanaus derinio: WB 7 Plus 3-in-1 plovimo šepetys sujungia putų srovės, aukšto slėgio plokščio purškimo antgalio ir minkšto šepečio funkcijas viename priede.
Sumaniai pagaminta: WB 7 Plus 3-in-1 plovimo šepetys sujungia tris svarbias funkcijas viename priede. Paskirstykite putas, pašalinkite įsisenėjusius nešvarumus aukšto slėgio plokščio tipo purkštuvu arba ypač kruopščiai, bet atsargiai valykite minkštu šepečiu – viskas įmanoma vos vieno priedo dėka. Reikalingą funkciją galite pasirinkti ant šepečio esančios svirties pagalba. Tai reiškia, kad plovimo šepetys yra ypač universalus, taupo laiką, yra patogus ir visada užtikrina puikius valymo rezultatus – net ir ant jautrių paviršių, tokių kaip dažai, stiklas ar plastikas. Integruota valymo priemonės talpa leidžia naudotojams dirbti ilgesniais darbo intervalais nepapildant valymo priemonės.
Savybės ir privalumai
„3-in-1“ produktas – sujungia tris pagrindines valymo funkcijas: putų srovės, aukšto slėgio plokščios srovės ir plovimo šepečio funkcijas.
- Plačiai pritaikymo galimybės dėl pagrindinių funkcijų derinio.
- Patogus kruopščiam ir efektyviam valymui.
Greitas ir intuityvus reikalingos funkcijos pasirinkimas su svirties esančios ant šepečio pagalba
- Patogus puikiems valymo rezultatams pasiekti
- Efektyvus valymas vieno priedo dėka
Integruota valymo priemonės talpa šepetyje
- Valymo putos greitai ir kruopščiai pašalina net įsisenėjusius nešvarumus.
- Leidžia vartotojams dirbti ilgiau nepildant valymo priemonės. Taip taupomas laikas.
Plovimo šepetys su minkštais šeriais, tinka daugeliui skirtingų paviršių plauti
- Švelnus net ir jautrių paviršių tokių kaip dažai, stiklas ar plastikas plovimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|377 x 264 x 223
Suderinami įrenginiai
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 OJ
- K 2 OPP Car
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium horizontal
- K 2 horizontal
- K 3
- K 3 *EU
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 3 horizontal
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Anniversary Edition
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition *EU
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ BB *EU
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K 2 Basic
- K 2 Basic OJ
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 HOME T150
- K 2 Premium Full Control
- K 2 SILENT Limited Edition
- K 2 Universal
- K 2. Plovimo įrenginys
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Home T50
- K 3 Premium Full Control
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 UM PROMO (BT)
- K 5
- K 5 Black ir Žarnos ir jungčių rinkinys
- K 5 COMPACT
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control WSK
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Smart Control
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K3 Car & Home T50
Pritaikymo sritys
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Žaliuzės ir (arba) roletai
- Garažo vartai
- Transporto priemonės
- Motociklai ir motoroleriai
- Žiemos sodams
- Balkonų apkaltės
- Palangių valymui
- Langinių valymui
WB 7 Plus 3-in-1 Plovimo šepetys atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.