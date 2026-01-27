WB 7 Plus 3-in-1 Plovimo šepetys

Ypač universalus dėl išmanaus derinio: WB 7 Plus 3-in-1 plovimo šepetys  sujungia putų srovės, aukšto slėgio plokščio purškimo antgalio ir minkšto šepečio funkcijas viename priede.

Sumaniai pagaminta: WB 7 Plus 3-in-1 plovimo šepetys sujungia tris svarbias funkcijas viename priede. Paskirstykite putas, pašalinkite įsisenėjusius nešvarumus aukšto slėgio plokščio tipo purkštuvu arba ypač kruopščiai, bet atsargiai valykite minkštu šepečiu – viskas įmanoma vos vieno priedo dėka. Reikalingą funkciją galite pasirinkti ant šepečio esančios svirties pagalba. Tai reiškia, kad plovimo šepetys yra ypač universalus, taupo laiką, yra patogus ir visada užtikrina puikius valymo rezultatus – net ir ant jautrių paviršių, tokių kaip dažai, stiklas ar plastikas. Integruota valymo priemonės talpa leidžia naudotojams dirbti ilgesniais darbo intervalais nepapildant valymo priemonės.

Savybės ir privalumai
„3-in-1“ produktas – sujungia tris pagrindines valymo funkcijas: putų srovės, aukšto slėgio plokščios srovės ir plovimo šepečio funkcijas.
  • Plačiai pritaikymo galimybės dėl pagrindinių funkcijų derinio.
  • Patogus kruopščiam ir efektyviam valymui.
Greitas ir intuityvus reikalingos funkcijos pasirinkimas su svirties esančios ant šepečio pagalba
  • Patogus puikiems valymo rezultatams pasiekti
  • Efektyvus valymas vieno priedo dėka
Integruota valymo priemonės talpa šepetyje
  • Valymo putos greitai ir kruopščiai pašalina net įsisenėjusius nešvarumus.
  • Leidžia vartotojams dirbti ilgiau nepildant valymo priemonės. Taip taupomas laikas.
Plovimo šepetys su minkštais šeriais, tinka daugeliui skirtingų paviršių plauti
  • Švelnus net ir jautrių paviršių tokių kaip dažai, stiklas ar plastikas plovimui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,8
Svoris (su pakuote) (kg) 1,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 377 x 264 x 223
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Sodo/terasos/balkono baldai
  • Žaliuzės ir (arba) roletai
  • Garažo vartai
  • Transporto priemonės
  • Motociklai ir motoroleriai
  • Žiemos sodams
  • Balkonų apkaltės
  • Palangių valymui
  • Langinių valymui
WB 7 Plus 3-in-1 Plovimo šepetys atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.