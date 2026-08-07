WR 10
Kartu su karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiais, mūsų "WR 10" piktžolių naikinimo priedas padeda greitai ir kruopščiai pašalinti piktžoles. Su 10 cm purškimo galvute ir purkštukų adapteriu.
Karštas vanduo iki 98 ° C iš Kärcher karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginio ir mūsų "WR 10" piktžolių naikinimo priedas su 10 centimetrų purškimo galvute užtikrina efektyvų piktžolių naikinimą net ir sunkiai prieinamose vietose. Integruotas purkštukų adapteris užtikrina optimalų karšto vandens srautą ir gali būti naudojamas su bet kuriuo mūsų aukšto slėgio įrenginiu. Kompaktiškas ir lengvas piktžolių naikinimo priedo dizainas palengvina jūsų darbą ir leidžia dirbti be jokių pastangų ilgesnį laiką.
Savybės ir privalumai
Efektyvus augančių piktžolių naikinimas naudojant karšto vandens aukšto slėgio įrenginį kartu su tam skirtu priedu
- Integruotas purkštuko adapteris užtikrina teisingą vandens kiekį priklausomai nuo naudojamo įrenginio.
- Efektyvi degiklio technologija užtikrina optimalią vandens temperatūrą reikalingą augančių piktžolių pašalinimui (iki 98°C).
Kompaktiškas ir mažo svorio priedas augančių piktžolių naikinimui
- Dėka kompaktiško dizaino galima dirbti ir sunkiau prieinamose zonose.
- Mažas svoris nevarginančiam darbui ilgesniais darbo intervalais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,7
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Efektyviam ir komfortiškam augančių piktžolių naikinimui nenaudojant jokių chemikalų viešosiose erdvėse
WR 10 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.