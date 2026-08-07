WR 100
Patogus ir greitas piktžolių naikinimas: "WR 100" piktžolių naikinimo priedas su važiuokle, 100 cm pločio purškimo antgalių juosta ir integruotas purkštukų adapteris, skirtas naudoti su karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiais.
Idealiai tinkantis didesniems plotams, tokiems kaip takai ar automobilių stovėjimo aikštelės, mūsų "WR 100" piktžolių naikinimo priedas, demonstruoja savo stipriąsias puses, ypač kartu su vienu iš mūsų karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiu. Optimali vandens temperatūra iki 98 ° C garantuoja efektyvų ir labai patogų nepageidaujamų aplinkui augančių piktžolių naikinimą. Naudojant 100 cm pločio piktžolių naikinimo priedą su tolygiu vandens pasiskirstymu, dirbama greitai ir sutaupoma laiko, o integruotas purkštukų adapteris visada užtikrina reikiamą vandens kiekį, nepriklausomai nuo naudojamo karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginio. Specialiai pritaikyta važiuoklė pastebimai palengvina jūsų darbą ir užtikrina maksimalų komfortą.
Savybės ir privalumai
Efektyvus augančių piktžolių naikinimas naudojant karšto vandens aukšto slėgio įrenginį kartu su tam skirtu priedu
- Integruotas purkštuko adapteris užtikrina teisingą vandens kiekį priklausomai nuo naudojamo įrenginio.
- Efektyvi degiklio technologija užtikrina optimalią vandens temperatūrą reikalingą augančių piktžolių pašalinimui (iki 98°C).
Laiką taupantis būdas augančių piktžolių naikinimui dideliuose plotuose
- 100cm pločio antgalis su tolygiu vandens srautu visame darbiniame antgalio plotyje - dideliam darbo našumui.
- Integruoti ratukai maksimaliam darbo komfortui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (kg)
|1,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,8
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Efektyviam ir komfortiškam augančių piktžolių naikinimui nenaudojant jokių chemikalų viešosiose erdvėse
WR 100 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.