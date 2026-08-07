WR 20
Kruopščiam piktžolių naikinimui: "WR 20" piktžolių naikinimo priedas skirtas naudoti su Kärcher karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiu. Turi 20 cm pločio purškimo antgalių juostą ir purkštukų adapterį.
Greitai, kruopščiai ir patogiai: Mūsų "WR 20" priedas parodo savo tikruosius sugebėjimus, kai jis naudojamas kartu su karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiu iš Kärcher. Efektyviam piktžolių naikinimui, aukšto slėgio valymo įrenginys užtikrina optimalią 98° C vandens temperatūrą. Purkštukų adapteris garantuoja optimalų karšto vandens srautą 20 cm pločio purškimo antgalių juostoje, tokiu būdu palengvinant nepageidaujamų piktžolių naikinimą.
Savybės ir privalumai
Optimizuotas aukšto slėgio įrenginio suderinamumas su priedu efektyviam augančių piktžolių naikinimui
- Integruotas purkštuko adapteris užtikrina pastovų vandens srautą per visą darbinį priedo plotį.
- Efektyvi degiklio technologija užtikrina optimalią vandens temperatūrą reikalingą augančių piktžolių pašalinimui (iki 98°C).
Kompaktiškas priedo dizainas
- Dėka kompaktiško dizaino galima dirbti ir sunkiau prieinamose zonose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pajungimo sriegis
|EASY!Lock
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Efektyvus ir patogus augančių piktžolių naikinimas
WR 20 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.