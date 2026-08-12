WT 12l vežimėlis vandeniui
12 litrų talpos vandens vežimėlis su vandens rezervuaru ir nešiojamu pagrindu yra puikus OC 6-18 akumuliatorinio vidutinio slėgio plovimo įrenginio priedas, kurį galima įsigyti atskirai.
Nėra vandens jungties? Jokių problemų! WT 12 litrų talpos vandens vežimėlis užtikrina, kad vandens bus visada ir visur, kur reikalingas valymas - miško aikštelėje po pasivažinėjimo kalnų dviračiu ar tiesiog valant namuose, nenaudojant vandentiekio vandens. Vežimėlio konstrukcija su dideliais ratais ir ištraukiama teleskopine rankena užtikrina, kad vandens rezervuaras yra puikus OC 6-18 akumuliatorinio vidutinio slėgio valymo įrenginio priedas, kurį galima įsigyti atskirai. Mobilus vandens vežimėlio pagrindas leidžia patogiai ir ergonomiškai jį transportuoti iš taško A į tašką B. Vandens talpą galima pripildyti namuose, o paskui vežti automobiliu. Užsukamas dangtelis apsaugo nuo vandens nutekėjimo.
Savybės ir privalumai
Savarankiškas ir mobilus valymas
- 12 litrų talpos vandens vežimėlis, skirtas valymui bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje, net ir nenaudojant vandentiekio jungties.
- Vienos talpos užtenka išvalyti 3-5 stipriai suteptus dviračius arba kelis didelius daiktus, pavyzdžiui, sodo ir kempingo kėdes.
- Vandens baką galima patogiai pripildyti namuose. Dėl užsukamo dangtelio konstrukcija atspari vandens nutekėjimui.
Itin mobilus, su dideliais ratais ir ergonomiška rankena
- Dideli ratai leidžia saugiai ir patogiai judėti iš taško A į tašką B, nesvarbu, ar tai būtų nelygus gruntas ir sodo takeliai, ar laipteliai ir terasos.
- Aliumininę teleskopinę rankeną galima ištraukti, kad būtų patogu transportuoti, o sandėliuojant - įstumti atgal, taupant vietą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (kg)
|3,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|306 x 322 x 586