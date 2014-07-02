WV 2 / WV 5 briauna, siaura, 170 mm
Skirta langų valytuvų WV 50, WV 75, WV 2, WV 5, WVP 10 briaunų pakeitimui. Nepalieka žymių ant visų lygių paviršių ir nenuteka.
Kad rezultatai visada būtų nepriekaištingi ir be jokių ruožų: greitai ir paprastai pakeiskite siaurojo siurbimo antgalio 170 mm valytuvo nubraukimo gumą. Taip jūsų langų valytuvas visus lygius paviršius nuvalys nepalikdamas jokių žymių. Tinka šiems modeliams: WV 1 Go, WV 1 Compact, WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 ir WVP 10.
Savybės ir privalumai
Greitas valytuvo gumos pakeitimas
- Lygių paviršių valymui be dryžių ir jokio lašančio vandens
Minkšta, silikoninė briauna
- Valymas be dryžių
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|2
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|170 x 42 x 5
Pritaikymo sritys
- Langai su grotelėmis
- Lygūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Dušo kabina / vonia
- Virtuvių paviršiai
- Kondensatas
- Fotovoltinių sistemų valymas