WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 nubraukimo gumos (170mm)

Keičiamos Langų valytuvų WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 ir WV 8 nubraukimo gumos (170 mm). Valymo rezultatui be dryžių.

Langų valytuvo WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 ir WV 8 nubraukimo gumos (170 mm) yra greitai ir lengvai pakeičiamos ir visada užtikrina švarą be dryžių ir be lašančio vandens ant visų lygių paviršių.

Savybės ir privalumai
Greitas valytuvo gumos pakeitimas
  • Lygių paviršių valymui be dryžių ir jokio lašančio vandens
„Xtra!Flex®“ valytuvo guma
  • „Xtra!Flex®“ silikoninė brauktuvė su inovatyvia technologija valymą paverčia dar lankstesniu – ji idealiai tinka valyti iki pat grindų ar kraštų.
  • Ilga, silikoninė briauna leidžia nusausinti vienu judesiu, tuo paversdama belaidį, langų valytuvą dar lankstesniu
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (Piece(s)) 2
Spalva Geltona
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 170 x 30 x 24
Pritaikymo sritys
  • Langai su grotelėmis
  • Lygūs paviršiai
  • Langai ir stiklo paviršiai
  • Veidrodžiai
  • Keraminės plytelės
  • Dušo kabina / vonia
  • Virtuvių paviršiai
  • Kondensatas
  • Fotovoltinių sistemų valymas