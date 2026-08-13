WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 nubraukimo gumos (280mm)
Valymo rezultatui be dėmių: keičiamos siurbimo gumos (280 mm), skirtos WV 4-4, WV 6, WV 7 akumuliatoriniams langų valytuvams.
Tiesiog pakeiskite valytuvo gumas (280 mm), o langų valytuvas WV 4-4, WV 6 ir WV 7 užtikrins valymą be dryžių ir lašančio vandens ant visų lygių paviršių.
Savybės ir privalumai
Greitas valytuvo gumos pakeitimas
- Lygių paviršių valymui be dryžių ir jokio lašančio vandens
„Xtra!Flex®“ valytuvo guma
- „Xtra!Flex®“ silikoninė brauktuvė su inovatyvia technologija valymą paverčia dar lankstesniu – ji idealiai tinka valyti iki pat grindų ar kraštų.
- Ilga, silikoninė briauna leidžia nusausinti vienu judesiu, tuo paversdama belaidį, langų valytuvą dar lankstesniu
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|2
|Spalva
|Geltona
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|280 x 30 x 24
Pritaikymo sritys
- Lygūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Dušo kabina / vonia
- Virtuvių paviršiai
- Kondensatas
- Fotovoltinių sistemų valymas