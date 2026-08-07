WV 5 įkrovimo stotelė

Įkrovimo stotelė akumuliatoriniam langų valytuvui WV 5.

Moderni krovimo stotelė akumulatoriniam langų valytuvui WV 5 gali tarnauti kaip kroviklis ir parkingo stotelė.

Savybės ir privalumai
Patrauklus dizainas
  • Dėka subtilaus dizaino, įkrovimo stotelė puikiai dera jūsų gyvenamoje aplinkoje.
Patogus įkroviklis
  • Jei įrenginys ir akumuliatorius yra įkrovimo stotyje, pirmiausia įkraunamas įrenginys, o tada akumuliatorius. Be pakartotinio prijungimo.
Laido saugojimo talpa
  • Praktiškas laido laikymas įkrovimo stotelės apačioje.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (Piece(s)) 1
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,2
Svoris (su pakuote) (kg) 0,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 200 x 132 x 50