WV 5 įkrovimo stotelė
Įkrovimo stotelė akumuliatoriniam langų valytuvui WV 5.
Moderni krovimo stotelė akumulatoriniam langų valytuvui WV 5 gali tarnauti kaip kroviklis ir parkingo stotelė.
Savybės ir privalumai
Patrauklus dizainas
- Dėka subtilaus dizaino, įkrovimo stotelė puikiai dera jūsų gyvenamoje aplinkoje.
Patogus įkroviklis
- Jei įrenginys ir akumuliatorius yra įkrovimo stotyje, pirmiausia įkraunamas įrenginys, o tada akumuliatorius. Be pakartotinio prijungimo.
Laido saugojimo talpa
- Praktiškas laido laikymas įkrovimo stotelės apačioje.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|200 x 132 x 50