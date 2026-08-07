WV 5 įkrovimo stotelė ir keičiamas akumuliatorius
Rinkinys, kurį sudaro įkrovimo stotelė ir keičiamas akumuliatorius langų valytuvams WV 5 ir WVP.
Rinkinį sudaro įkrovimo stotelė ir WV 5 akumulatorinio langų valytuvo akumuliatorius. Stotelėje galima krauti ir akumuliatorių atskirai ir kartu su langų valytuvu.
Savybės ir privalumai
Keičiamas akumuliatorius nepertraukiamam valymui
Patogus įkroviklis
Tinkamas sandėliavimas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|200 x 132 x 50