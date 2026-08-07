WV 5 įkrovimo stotelė ir keičiamas akumuliatorius

Rinkinys, kurį sudaro įkrovimo stotelė ir keičiamas akumuliatorius langų valytuvams WV 5 ir WVP.

Rinkinį sudaro įkrovimo stotelė ir WV 5 akumulatorinio langų valytuvo akumuliatorius. Stotelėje galima krauti ir akumuliatorių atskirai ir kartu su langų valytuvu.

Savybės ir privalumai
Keičiamas akumuliatorius nepertraukiamam valymui
Patogus įkroviklis
Tinkamas sandėliavimas
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (Piece(s)) 1
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,3
Svoris (su pakuote) (kg) 0,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 200 x 132 x 50