WV lauko valymo mikropluošto šluostė
Idealiai tinka langų išorei: mikropluošto šluostė su lipnios fiksacijos sistema ir daugybe abrazyvinių dalelių. Komplekte su purvo gremžtuku prikibusiam purvui nugremžti.
Dėka lipnios fiksacijos sistemos, mikropluošto šluostė gali būti greitai ir lengvai pritvirtinama ar nuimama nuo purškimo buteliuko. Dėl itin didelio abrazyvinių dalelių kiekio ant paviršiaus, šluostė idealiai tinka langų išorei valyti. Papildomai pridėtas purvo gremžtukas pašalina net ir itin prikibusį purvą.
Savybės ir privalumai
Mikropluošto šluostė lauko paviršiams
- Langų valymui nepaliekant ruoželių.
Lipnios fiksacijos sistema
- Dėka lipnios fiksacijos sistemos, šluostę lengva pritvirtinti ir nuimti.
Purvo gremžtukas
Tinkama purškimo buteliukui (2.633-129.0)
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|2
|Tekstilės pluoštas
|70% poliesteris, 30% poliamidas
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|70 x 275 x 30
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Langai ir stiklo paviršiai
- Keraminės plytelės
- Veidrodžiai
- Įsisenėjęs purvas