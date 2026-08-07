XXL plyšių šepetys
Lengvas ir efektyvus plyšių valymas be cheminių medžiagų. Didelis XXL plyšių šepetys su lanksčia jungtimi yra puikus sprendimas įvairiausioms plytelių siūlėms valyti.
XXL plyšių šepetys yra ypač naudingas priedas valymui su garais. Šis šepetys leidžia lengviau valyti plytelių siūles, kurios anksčiau reikalaudavo daug laiko. Tiesiog pritvirtinkite šepetį prie pratęsimo vamzdžių, kad galėtumėte patogiai naudoti jį stovėdami. Lanksti šepetėlio jungtis užtikrina komfortą tiek naudojant jį ant grindų, tiek ant sienų. Garai greitai ir tolygiai pasiskirsto per šepetį ir pasiekia net sunkiai pasiekiamas vietas. Šepetėlio dydis ir šerelių išdėstymas eilėje buvo parinkti taip, kad būtų galima kuo didesnį plotą išvalyti per trumpiausią įmanomą laiką. Tai leidžia patirti nepaprastai greitą ir lengvą valymą – visiškai nenaudojant chemikalų. Jei šereliai kada nors nusidėvės, visą šepetėlio juostą galima lengvai pakeisti.
Savybės ir privalumai
Šerelių išsidėstymasDėl šerelių išdėstymo eilėmis galima tiksliai ir veiksmingai išvalyti plyšius. XXL plyšių šepetys greitai ir efektyviai išvalo plyšius ir net surenka giliai esančius nešvarumus. Vonios kambarių ir virtuvių plyšiai vėl atrodo kaip nauji.
Manevringa jungtisLankstus XXL siaurų plyšių šepetėlio sujungimas užtikrina lengvą ir nesudėtingą siaurų plyšių valymą iš įvairių padėčių ir kampų. Naudoti jį su mūsų garų valytuvo ilginamaisiais vamzdžiais yra labai patogu, palyginti su rankiniu plyšių valymu. Visa tai galima patogiai atlikti stovint.
Aukštos kokybės šerelių sudėtisIlgas tarnavimo laikas dėl itin mažai besidėvinčių šerelių. Galima naudoti cementinėms siūlėms, negalima naudoti silikoninėms siūlėms.
Keičiama šepetėlio juosta
- Kai šereliai susidėvi, visą šepetėlių eilę galima tiesiog ištraukti ir pakeisti naujais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|156 x 39 x 217
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
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