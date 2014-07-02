Žarna
Lanksti plokščia žarna su žarnos spaustuku, skirta bendram naudojimui. Idealiai tinkama užtvindytose vietovėse.
Lanksti tekstile sutvirtinta PVC plokščia žarna su galvanizuotu žarnos spaustuku (25-40 mm). Kärcher plokščios žarnos rinkinys skirtas panardinamiems siurbliams ir idealiai tinka vandens pertekliui išsiurbti, pavyzdžiui, iš užtvindytų vietų. 10 m žarna susilanksto į daug vietos neužimantį rinkinį, todėl ją patogu saugoti. Maksimalus darbinis slėgis 4-5 bar.
Savybės ir privalumai
Plokščia žarna
- Ypač taupanti vietą, nes ją galima suvynioti plokščią. Sutaupoma 40% svorio ir 90% tūrio, lyginant su standartine padavimo žarna.
Lanksti plokščia žarna iš PVC ir tekstilės audinio sienele su cinkuotu 25–40 mm žarnos spaustuku.
- Ypač rekomenduojama vandens šalinimui esant potvyniui.
Cinkuotas žarnos spaustukas
- Dėl naudojamos medžiagos žarnos spaustukas nerūdija, taip užtikrinamas jo ilgesnis naudojimo laikas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|1″
|Vamzdžio ilgis (m)
|10
|Spalva
|Geltona
|Svoris (kg)
|2,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|260 x 260 x 46
Pritaikymo sritys
- Vandens pumpavimui, pvz. Iš cisternų, vandens statinių, šaltinių ir t.t.