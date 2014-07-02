Žarna

Lanksti plokščia žarna su žarnos spaustuku, skirta bendram naudojimui. Idealiai tinkama užtvindytose vietovėse.

Lanksti tekstile sutvirtinta PVC plokščia žarna su galvanizuotu žarnos spaustuku (25-40 mm). Kärcher plokščios žarnos rinkinys skirtas panardinamiems siurbliams ir idealiai tinka vandens pertekliui išsiurbti, pavyzdžiui, iš užtvindytų vietų. 10 m žarna susilanksto į daug vietos neužimantį rinkinį, todėl ją patogu saugoti. Maksimalus darbinis slėgis 4-5 bar.

Savybės ir privalumai
Plokščia žarna
  • Ypač taupanti vietą, nes ją galima suvynioti plokščią. Sutaupoma 40% svorio ir 90% tūrio, lyginant su standartine padavimo žarna.
Lanksti plokščia žarna iš PVC ir tekstilės audinio sienele su cinkuotu 25–40 mm žarnos spaustuku.
  • Ypač rekomenduojama vandens šalinimui esant potvyniui.
Cinkuotas žarnos spaustukas
  • Dėl naudojamos medžiagos žarnos spaustukas nerūdija, taip užtikrinamas jo ilgesnis naudojimo laikas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Skersmuo 1″
Vamzdžio ilgis (m) 10
Spalva Geltona
Svoris (kg) 2,2
Svoris (su pakuote) (kg) 2,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 260 x 260 x 46
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Vandens pumpavimui, pvz. Iš cisternų, vandens statinių, šaltinių ir t.t.